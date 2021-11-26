11,2 млн рублей долга выплатили сотрудникам «Сосновского судостроительного завода»

Прокуратура Кировской области добилась выплаты части задолженности ООО «Сосновский судостроительный завод» (Вятскополянский район) перед сотрудниками.

В 2019 году предприятие было признано банкротом, его имущество выставлено на торги.

Общая задолженность перед 230 бывшими работниками превышает 20 млн рублей. На сегодняшний день руководство завода выплатило из этой суммы 11,2 млн.

В отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, прокуратура внесла представление конкурсному управляющему.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по факту необоснованного начисления зарплаты бывшим руководителям предприятия. Как полагает следствие, их противоправные действия могли способствовать выводу денежных средств и других активов, и в конечном итоге привели к банкротству.