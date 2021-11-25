11 декабря в Киров приедет Поезд Деда Мороза

11 декабря в рамках проекта «Российских железных дорог» в Киров приедет Поезд Деда Мороза.

Он совершит продолжительное путешествие из Великого Устюга по 36 российским городам, поздравит детей, подарит им новогоднее настроение и подарки.

Поезд представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию с приёмной, вагонами для проведения игр и квестов, вагоном-рестораном и вагоном-лавкой.

В Кирове поезд пробудет с 9:30 до 19 часов.

Подробная информация и маршрут здесь

Ранее мы рассказали, как написать письмо Деду Морозу.