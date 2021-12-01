11 и 12 декабря по улицам Кирова проедет экомобиль

Территориальное управление по Первомайскому району организует сбор ртутьсодержащих отходов.

Для этого по адресам: ул.Клубная, 9, ул.Красноармейская, 17, ул.Павла Корчагина, 55 и ул.Розы Люксембург, 3 установлены специальные контейнеры.

Но у жителей частного сектора и отдалённых микрорайонов могут возникнуть трудности с утилизацией. 11 и 12 декабря года для них организуют приём согласно графику. Для этого будет задействован специальный экомобиль.

Жители смогут принести люминесцентные лампы, энергосберегающие лампочки, повреждённые и надлежащим образом упакованные термометры.