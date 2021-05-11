11 мая в Кирове завершился отопительный сезон

Решение об окончании отопительного сезона было принято в связи с установившейся теплой погодой. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Дмитрий Осипов.

Тепло в многоквартирных домах Кирова начнут отключать сегодня, 11 мая. В учреждениях здравоохранения, образования и социально-культурной сферы отключение будет производиться по заявкам руководителей.

После отключения отопления начнется подготовка к следующему отопительному сезону. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, ресурсоснабжающие организации проведут гидравлические испытания, а потом приступят к ремонту выявленных дефектов.

Ранее мы писали, что в ряде домов Кирова отопление отключили досрочно.

Фото: yarcube.ru