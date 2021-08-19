117 новых автобусов для Кировской области планируется закупить до октября

В правительстве области прошло совещание по вопросам внесения изменений в областной бюджет на текущий год и плановый период 2022-2023 года. Одним из главных вопросов стало обновление автопарка пассажирского транспорта региона.

По словам председателя правительства Александра Чурина, в 2021 году доходы бюджета вырастут на 6,9 миллиарда рублей. 1,3 миллиарда из этих средств – это налог на прибыль, а 5,6 миллиарда – безвозмездные поступления. В частности, целевые поступления будут получены на строительство школ, детские выплаты, борьбу с коронавирусом, доплаты педагогам и ремонт дорог.

Расходы бюджета вырастут на 6,4 миллиарда рублей. 1,8 миллиарда из этой суммы пойдет на увеличение зарплат бюджетникам, мероприятия по тушению лесных пожаров, а также закупку пожарной техники и обновление пассажирского автопарка.

Последнее является одной из важных задач областного правительства. В регион будет закуплено 117 новых автобусов, 67 из которых будут ездить на газомоторном топливе. Автобусы «на газу» будут большой вместимости и отправятся в Киров. Еще 50 единиц малой вместимости получат районы области.

Закупка нового транспорта позволит сделать еще один шаг к созданию комфортной среды проживания, подчеркнул Александр Чурин.

По словам председателя правительства, деньги на новые автобусы получат крупнейшие автотранспортные предприятия области с опытом работы не менее 10 лет. Новые машины будут приобретены через торги до 1 октября. Спешка связана с возможным ростом цен на 3-4 процента и позволит сэкономить 30-40 миллионов рублей.

— Новая техника позволит компаниям оптимизировать расходы на пассажирские перевозки, существенно сократив затраты на обслуживание транспорта, — сказал Александр Чурин.

Параллельно с закупкой нового транспорта в регионе продолжится реализация программы по строительству газомоторных заправок. В настоящее время Кировская область подала заявку на строительство 7 таких станций.

Законопроект о внесении в бюджет изменений, которые позволят закупить новый транспорт, будет рассмотрен на ближайшем заседании ОЗС. Оно состоится 26 августа.