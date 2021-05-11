12 мая в Кирове начинаются гидравлические испытания

С завтрашнего дня в Кирове начнут отключать горячую воду в связи с испытаниями теплосетей. Опрессовка продлится до конца лета.

Всего в городе будет проверено 388 участков теплосетей. Полный график отключения воды размещен на сайте в разделе «График гидравлических испытаний в Кирове».

Уже 12 мая вода пропадет в домах на улице Ленина, 166а, 164/4, 164, 164/2, 164/5,164/6, 172б, 176, 168, 184/1, 184/3, 184/5; 188, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 190, 186, 188/3, 190/1, 190/5, 190/2,190/3; ул. Рудницкого, 54б (Ленина,184/6), а также Ленина, 207 (инфекционная больница) и Ленина, 198 (ВятГУ). Здесь не будет воды до 25 мая.