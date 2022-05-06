12 мая в Кирове отключат отопление

Отопительный сезон в Кирове закончится 12 мая. Но перед этим будут проведены температурные испытания теплосетей. Об этом сообщили в горадминистрации.

Испытания назначены на 11 мая. В течение нескольких часов по трубам будет подаваться вода, разогретая до 130 градусов. Это максимальная температура теплоносителя. Проверка позволит выявить слабые места трубопроводов и проверить компенсирующую способность теплосетей.

Испытания начнутся с 6 часов утра. Они затронут магистральные, распределительные и внутриквартальные сети юго-западного микрорайона, Зонального института и центральной части Кирова.

Для безопасности жителей на время проверки будут отключены горячая вода и отопление в детсадах, школах и больницах. На всех пунктах теплосетей, попадающих в зону испытаний, будет организовано дежурство персонала.

Напомним, что ранее в мэрии сообщили о продлении отопительного сезона в Кирове. Причиной стало сильное похолодание в начале мая.