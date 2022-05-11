12 мая в Кирове закончится отопительный сезон

Отопительный сезон в Кирове закончится 12 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава горадминистрации Дмитрий Осипов.

В документе рекомендовано отключить отопление с завтрашнего дня. При этом руководители социальных объектов – школ, детсадов, больниц – будут самостоятельно принимать решение о завершении отопительного сезона в учреждениях.

После отключения отопления в Кирове традиционно начнутся гидравлические испытания. Узнать конкретные сроки отключения воды можно на портале госуслуг.

Напомним, что сроки отключения отопления были перенесены из-за похолодания.