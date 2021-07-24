12 млн рублей потратят в Кирове на ликвидацию стихийных свалок

Свыше 12 миллионов рублей потратят власти Кирова на ликвидацию стихийных свалок.

Как сообщили в городской администрации, они возникают во всех районах. Несмотря на то, что в Кирове в достаточном количестве имеются контейнерные площадки, жители продолжают оставлять мусор в зеленых зонах, оврагах, на берегах водоемов и загородных территориях. Как правило, это остатки строительных материалов, ветки, отходы деревообработки и покрышки.

Сотрудники территориальных управлений администрации регулярно постоянно проводят рейды по выявлению несанкционированных свалок и по обращениям граждан выезжают на места скопления мусора.

К сожалению, в большинстве случаев установить виновников не представляется возможным, и ликвидировать свалки приходится за счет муниципалитета. В течение года каждое теруправление в среднем вывозит свыше 2-2,5 тыс. кубометров мусора.

Наказание за несанкционированные свалки составляет от 1 до 5 тыс. рублей для физических лиц и от 50 до 200 тыс. рублей — для юридических

Фото admkirov.ru