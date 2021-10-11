12 октября в Кирове откроют проезд по Казанской

12 октября в Кирове будет открыт проезд по улице Казанской. Об этом сообщили в Кировском филиале «Т Плюс».

В настоящее время на Казанской завершаются работы по восстановлению проезжей части. Сегодня рабочие ведут укладку верхнего слоя асфальта после реконструкции теплосетей.

— Погода благоприятствует работам ГДМС. Так что завтра с утра проезд по улице будет открыт для движения транспорта, — говорится в группе «Т Плюс».

Тем временем в Кирове перекрыли улицу Преображенскую. Проезд по ней будет ограничен до 20 октября.