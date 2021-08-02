120 тыс. рублей разыграют в «АТП» среди привитых сотрудников

В Кирове в АО «Автотранспортное предприятие» среди сотрудников, привитых от коронавируса, разыграют 120 тысяч рублей.

Речь идёт о шести сертификатах по 30 тысяч рублей. На сегодняшний день на предприятии вакцинировался 41% работников.

Розыгрыш сертификатов состоится в сентябре, победителей определят по принципу лотереи.

На «АТП» активно проводится профилактическая работа, на встречу с трудовым коллективом приглашали сотрудников областного минздрава и Роспотребнадзора. Сотрудники могли задать им интересующие вопросы по вакцинации.

На маршрутах общественного транспорта, которые обслуживает «АТП», производится дезинфекция салонов водители и кондукторы носят маски.

Фото и видео admkirov.ru