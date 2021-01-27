1200 пенсионеров в Кировской области сделали прививки от ковида

В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса. Первую дозу вакцины получили уже более 4 тысяч человек. Среди них — 1222 жителя области старше 60 лет. Оба компонента вакцины получили 259 человек.

Как отметил министр здравоохранения области Андрей Черняев, пациенты пенсионного возраста находятся под особым контролем медиков. У пожилых людей COVID-19 нередко протекает в тяжелой форме с последующими осложнениями. Избежать этого поможет вовремя сделанная прививка.

Глава минздрава также добавил, что при получении положительного теста на коронавирус пациентам 60+ в обязательном порядке проводится КТ. В случае подтверждения заболевания пожилым людям рекомендуется лечиться в стационаре. В условиях госпиталя им будет назначена комплексная терапия

Ранее мы писали, что в Кировской области стартовала запись на вакцинацию на портале госуслуг. Записаться можно на удобную дату с 8 февраля.