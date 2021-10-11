129 кг некачественного мяса обнаружили в Кировской области

С начала года в Кировской области изъято из оборота и утилизировано 23 партии некачественной мясной продукции общим весом 129 кг.

Такие данные за 9 месяцев приводит региональный Роспотребнадзор.

За этот период исследовано свыше 1500 проб мясной продукции. Из них 10% не соответствовало установленным требованиям по физико-химическим показателям качества, 1,8% — по микробиологическим показателям безопасности. Антибиотики, ГМО, патогенная микрофлора и пестициды в исследованных пробах отсутствовали.

По результатам проверок Роспотребнадзора виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.