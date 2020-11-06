13 ноября состоится приемка отремонтированного участка дороги в Пасегово

На проведение работ из областного бюджета выделено 359 млн рублей.

Вопрос приведения в нормативное состояние автодороги Киров – Советск – Пасегово – Стрижи находится на особом контроле правительства Кировской области. Для приведения ее в нормативное состояние из областного бюджета выделено 359 млн рублей.

– Участок протяженностью 18,6 км прошел обследование, результаты показали, что объем работ большой, поэтому принято решение провести работы в два этапа. В этом году отремонтировано почти девять километров дороги от Советского тракта. Приемку выполненных работ планируется провести на следующей неделе, – отметил министр транспорта Кировской области Николай Соколов.

Добавим, что в 2021 году будет отремонтировано еще 10 километров дороги после переезда до Победиловского тракта. В настоящее время первый участок дороги готовится к сдаче, также администрация района готовит конкурсную документацию на определение подрядной организации на ремонт дороги (2 этапа) в 2021 году, чтобы начать дорожные работы сразу же после схода снега.

Кроме того, в рамках содержания до 20 ноября до села Трёхречье будет проведен ямочный ремонт в щебёночном исполнении, после чего будет рассмотрен вопрос возобновления автобусного маршрута.

Отметим, выездная комиссия, в состав которой вошли представители администрации Кирово-Чепецкого района, транспортной организации, а также представители Дорожного комитета Кировской области, проводила ряд встреч с местными жителями, которые обращались с просьбой рассмотреть возможность провести в этом году ремонт дорог только самых разрушенных участков.

Пресс-центр правительства Кировской области