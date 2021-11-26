13 световых зебр появилось на дорогах в Кирове

13 световых пешеходных переходов появилось на дорогах в Кирове в этом году. Их оборудуют в местах концентрации ДТП.

В отделе транспорта администрации города отметили, что после появления проекционной разметки здесь не было зафиксировано ни одного происшествия.

Световые зебры начали устанавливать в феврале, а последние пять сделали в ноябре. Они находятся по адресам: ул.Павла Корчагина, 74, ул.Карла Маркса, 20, ул.Лепсе, 10, ул.Ломоносова, 17 и пр.Строителей, 1-а.

Работа по оборудованию пешеходных переходов такими устройствами продолжится в следующем году.

Фото bnkirov.ru