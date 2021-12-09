14 декабря в Кирове откроется новый магазин SPAR

В SPAR назвали дату открытия нового магазина в Кирове. Она намечена на вторник, 14 декабря. Об этом сообщается в группе нидерландской сети «ВКонтакте».

— Этот день настал. Мы открываемся в ЦУМе уже во вторник 14 декабря. Приглашаем за покупками! – говорится в посте.

Новый SPAR расположится в ЦУМе на первом этаже. Он займет место закрывшегося продуктового магазина. В первую неделю работы магазина покупателям пообещали «невероятные скидки».

Точка в ЦУМе останется единственным магазином сети SPAR в Кирове. Магазин на Лепсе, 62 был закрыт в октябре, о чем до сих пор жалеют жители микрорайона. В настоящее время помещение пустует – новый арендатор пока что не заехал.

Фото: vk.com/spar_kirov