Игорь Васильев вручил почетные знаки «Семейная слава» кировским семьям

24 декабря в библиотеке имени Герцена состоялось торжественное вручение памятных знаков «Семейная слава» и награждение победителей всероссийского конкурса «Семья года». Награды супружеским парам вручил губернатор Игорь Васильев.

Знаков «Семейная слава» в 2021 году были удостоены 14 семей. Одной из них стали супруги Денис и Евгения Прощины из Оричевского района. Они познакомились в поисковом отряде на местах боёв Великой Отечественной войны, будучи еще студентами. Сейчас Прощины продолжают выезжать в экспедиции, а вместе с ними – и их старшие сыновья.

Браку Дениса и Евгении уже 14 лет. В прошлом году глава семьи вышел на пенсию в звании капитана внутренней службы. А Евгения работает директором Адышевской средней школы.

У Прощиных трое детей: сыновья Роман и Георгий и дочь Мария. Роман пишет сказки. С одной из них – «Летают по небу олени» — он выиграл приз в конкурсе Московского Дворца пионеров. Участвуют в различных конкурсах и Георгий с Марией.

Евгения Прощина считает, что семья – это самое главное в жизни. Ведь все ценности закладываются именно в ней и все самые важные уроки идут от родителей

— Мы рады, что стали частью этого торжественного мероприятия, где, как и в настоящей семье, царит дружественная атмосфера, — сказала Евгения.

Еще одна пара, отмеченная «Семейной славой», — Андрей и Анастасия Смирновы из Котельнича. Они воспитывают 8 детей. Их старшему сыну 12 лет, а младшей дочери — полтора года. Примечательно, что после рождения шестого ребёнка глава семейства взял на себя ответственность за воспитание детей и сейчас он находится в декретном отпуске.

— Церемония вручения памятных знаков «Семейная слава» супружеским парам, прожившим в браке не одно десятилетие, стала одной из добрых предновогодних традиций, — сказал Игорь Васильев, вручая награды. — Семья – одновременно большой труд и ни с чем несравнимое счастье. Это возможность видеть, как растут и взрослеют дети и внуки. И важно своим примером показывать искреннюю любовь и заботу о близких, сохраняя связующую нить поколений.

Награду также получили победители конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». Ими стали супруги Сергей и Ирина Зотины из Кикнурского района.

Сергей Зотин начал свой путь фермера в хозяйстве родителей. В 2013 году он заявился на грант и стал участником областной программы «Развитие агропромышленного комплекса». На полученные деньги мужчина создал крестьянско-фермерское хозяйство. Сейчас он выращивает сельхозкультуры на 155 гектарах земли.

Жена Сергея Ирина работает воспитателем в Кикнурском детсаду и воспитывает сына Илью. Одна из главных ценностей, которую Зотины прививают сыну, — это любовь к малой родине.

Губернатор поздравил участников церемонии не только с наградами, но и с наступающим Новым годом. Общение продолжилось и после вручения знаков – уже в форме чаепития.