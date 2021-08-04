14-летняя Алёна Мальцева готовится выступить на чемпионате мира

Девушке 14 лет. Они – жительница Кирова. Учится в лицее No21. Подробности взлёта горожанки рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.

Алёна давно занимается пожарно-спасательным спортом. На днях она выступала в Екатеринбурге на первенстве МЧС. Результат — сразу две серебряные медали. Алёна Мальцева смогла отлично преодолеть 100-метровую полосу препятствий, а также подъём по штурмовой лестнице на башню.

После блестящего выступления в Екатеринбурге, кировчанку пригласили в состав национальной сборной. Сейчас девушка на сборах в Подольске. Но уже на следующей неделе она уедет в Хорватию на Чемпионат мира.

Фото: 43.mchs.gov.ru