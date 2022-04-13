15 апреля в Опарино приедет «Десант здоровья»

В его составе — эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, невролог, хирург и врач ультразвуковой диагностики.

Также с 18 по 21 апреля приём будут вести стоматологи: взрослый и детский.

В Опаринской центральной районной больнице уже оргнаизована предварительная запись.

– В первую очередь на консультации приглашены пациенты, которые находятся на диспансерном наблюдении. Но можно записаться и самостоятельно. Главное, чтобы у пациента имелись последние результаты обследований, поэтому перед приемом надо посетить врача-терапевта для их назначения, – сказала главврач Опаринской ЦРБ Наталья Кулаева.

Отметим, что «Десант здоровья» приедет в Опаринский район по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева.