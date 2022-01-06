15 школ построят в Кировской области за три года

15 образовательных организаций построят в Кировской области в ближайшие три года.

Региональное министерство образования успешно прошло конкурсный отбор новой демографической субсидии. В соответствии с ней в стране будет возведено не менее 1300 новых школ.

12 из них появятся в 2021-2023 гг. в Кирове (две уже строятся), одна — в Нолинске.

«Мы провели огромную работу для привлечения федеральных средств в развитие инфраструктуры сферы образования. В кировских школах будет создано 10 тысяч дополнительных мест. Это позволит решить вопрос, связанный с переходом на одну смену обучения. Кроме того, появится возможность реализовать на базе новых образовательных организаций с современной масштабной инфраструктурой проект «Школа полного дня», — рассказывает губернатор Игорь Васильев.

Фото 43edu.ru