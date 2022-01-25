16 кировских проектов стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

16 проектов из Кировской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма поддержки превысила 22 млн рублей.

В числе победителей — проект «Инклюзивные тренировки: новый формат», разработанный спортивным клубом для детей и подростков с особенностями развития «Без границ». Его задача — вовлечь детей с особенностями здоровья в занятия спортом и мотивировать их к здоровому образу жизни. В течение 11 месяцев ребята будут заниматься в инклюзивных группах по 8 дисциплинам: футболу, баскетболу, минигольфу, скандинавской ходьбе, настольному теннису, вольтижировке, тхэквондо и адаптивной физической подготовке.

Благотворительный фонд местного сообщества «Двуречье» (г.Кирово-Чепецк) на средства гранта реализует проект «Развитие практик молодежного инициативного бюджетирования». Он предусматривает проведение обучающих семинаров-практик для авторов социальных проектов. Они изучат технологии и инструменты актуального фандрайзинга и смогут применить их на практике, повысят свои профессиональные навыки и компетенции в эффективной коммуникации.

Цель проекта «Дело по душе» — сформировать сообщество людей старшего возраста для обучения. Они пройдут «Школу экскурсоводов», «Школу журналистов», узнают о ландшафтном дизайне и садоводстве, изучат вязание, бисероплетение и декупаж.

1 февраля стартует новый конкурс Фонда президентских грантов. На финансовую поддержку смогут претендовать НКО по направлениям поддержки исторической памяти, молодежных проектов, семьи, материнства, отцовства и детства, проектов в области просвещения, науки и образования, соцобслуживания, поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека.

Заявки на участие принимаются до 15 марта, победителей объявят в июне. Подробности можно узнать на официальном сайте Фонда — президентскиегранты.рф.

Областное министерство спорта и молодежной политики оказывает помощь в подготовке заявок и оформлении содержательной части проектов. Вопросы для консультации можно отправить по адресу projectoffice43@gmail.com.