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16 мая кировский транспорт изменит маршруты

Юлия Зорина Новости, Главное, Общество

Из-за легкоатлетического забега «Ласковый MAY», который пройдет в воскресенье, 16 мая, в Кирове временно изменятся маршруты движения общественного транспорта.

С 8 до 14.30 движение всех видов транспорта будет запрещено на следующих участках:

  • по улице Сурикова от Воровского до Некрасова
  • по улице Калинина от Сурикова до Пугачева
  • по улице Ивана Попова от Воровского до Левитана
  • по улице Некрасова от Пугачева до Чапаева.

В связи с этим маршрут изменят следующие автобусы и троллейбусы:

  • Автобус №2 от Щорса по Пугачева – Мелькомбинатовский проезд – Воровского – далее по действующему маршруту, обратно – тем же путем;
  • Автобус №16 от Воровского по Мелькомбинатовскому проезду – Пугачева – Щорса – далее по действующему маршруту; обратно от Щорса – Производственная – Воровского – далее по действующему маршруту;
  •  Автобус №23 от Щорса по Пугачева – Левитана – Ивана Попова, далее по действующему маршруту;
  •  Автобус №44 от Воровского по Мелькомбинатовскому проезду – Пугачева – Щорса – далее по действующему маршруту; обратно – от ОТОП «Железнодорожный вокзал» по Горького – Воровского – далее по действующему маршруту;
  • Автобус №51 по Щорса – Красина – Чапаева – Горького – Воровского – далее по действующему маршруту, обратно – тем же путем;
  • Троллейбусы маршрута №5 – по Воровского – проспект Строителей – ОТОП «Улица Московская», обратно – тем же путем;
  • Движение троллейбусов маршрута №7 на время проведения мероприятия будет приостановлено.

Также с 19 часов 15 мая до 14.30 16 мая будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на следующих улицах:

  • Улица Сурикова на участке от Воровского до Некрасова;
  • Улица Калинина на участке от Сурикова до Ивана Попова;
  • Улица Ивана Попова на участке от Калинина до Некрасова;
  • Улица Некрасова на участке от Ивана Попова до Сурикова.

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Юлия Зорина