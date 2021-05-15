16 мая кировский транспорт изменит маршруты

Из-за легкоатлетического забега «Ласковый MAY», который пройдет в воскресенье, 16 мая, в Кирове временно изменятся маршруты движения общественного транспорта.
С 8 до 14.30 движение всех видов транспорта будет запрещено на следующих участках:
- по улице Сурикова от Воровского до Некрасова
- по улице Калинина от Сурикова до Пугачева
- по улице Ивана Попова от Воровского до Левитана
- по улице Некрасова от Пугачева до Чапаева.
В связи с этим маршрут изменят следующие автобусы и троллейбусы:
- Автобус №2 от Щорса по Пугачева – Мелькомбинатовский проезд – Воровского – далее по действующему маршруту, обратно – тем же путем;
- Автобус №16 от Воровского по Мелькомбинатовскому проезду – Пугачева – Щорса – далее по действующему маршруту; обратно от Щорса – Производственная – Воровского – далее по действующему маршруту;
- Автобус №23 от Щорса по Пугачева – Левитана – Ивана Попова, далее по действующему маршруту;
- Автобус №44 от Воровского по Мелькомбинатовскому проезду – Пугачева – Щорса – далее по действующему маршруту; обратно – от ОТОП «Железнодорожный вокзал» по Горького – Воровского – далее по действующему маршруту;
- Автобус №51 по Щорса – Красина – Чапаева – Горького – Воровского – далее по действующему маршруту, обратно – тем же путем;
- Троллейбусы маршрута №5 – по Воровского – проспект Строителей – ОТОП «Улица Московская», обратно – тем же путем;
- Движение троллейбусов маршрута №7 на время проведения мероприятия будет приостановлено.
Также с 19 часов 15 мая до 14.30 16 мая будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на следующих улицах:
- Улица Сурикова на участке от Воровского до Некрасова;
- Улица Калинина на участке от Сурикова до Ивана Попова;
- Улица Ивана Попова на участке от Калинина до Некрасова;
- Улица Некрасова на участке от Ивана Попова до Сурикова.