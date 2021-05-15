16 мая кировский транспорт изменит маршруты

Из-за легкоатлетического забега «Ласковый MAY», который пройдет в воскресенье, 16 мая, в Кирове временно изменятся маршруты движения общественного транспорта.

С 8 до 14.30 движение всех видов транспорта будет запрещено на следующих участках:

по улице Сурикова от Воровского до Некрасова

по улице Калинина от Сурикова до Пугачева

по улице Ивана Попова от Воровского до Левитана

по улице Некрасова от Пугачева до Чапаева.

В связи с этим маршрут изменят следующие автобусы и троллейбусы:

Автобус №2 от Щорса по Пугачева – Мелькомбинатовский проезд – Воровского – далее по действующему маршруту, обратно – тем же путем;

Автобус №16 от Воровского по Мелькомбинатовскому проезду – Пугачева – Щорса – далее по действующему маршруту; обратно от Щорса – Производственная – Воровского – далее по действующему маршруту;

Автобус №23 от Щорса по Пугачева – Левитана – Ивана Попова, далее по действующему маршруту;

Автобус №44 от Воровского по Мелькомбинатовскому проезду – Пугачева – Щорса – далее по действующему маршруту; обратно – от ОТОП «Железнодорожный вокзал» по Горького – Воровского – далее по действующему маршруту;

Автобус №51 по Щорса – Красина – Чапаева – Горького – Воровского – далее по действующему маршруту, обратно – тем же путем;

Троллейбусы маршрута №5 – по Воровского – проспект Строителей – ОТОП «Улица Московская», обратно – тем же путем;

Движение троллейбусов маршрута №7 на время проведения мероприятия будет приостановлено.

Также с 19 часов 15 мая до 14.30 16 мая будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта на следующих улицах: