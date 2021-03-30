16% жалоб, поданных в кировский УФАС, признаны обоснованными

В УФАС по Кировской области рассказали о результатах работы по нарушениям, выявленным в прошлом году в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

За прошлый год кировские антимонопольщики рассмотрели 203 жалобы. Из них 33 (16%) были признаны обоснованными.

Наибольшее количество жалоб (свыше 80%) рассмотрено в отношении областных и муниципальных закупок. Выявленные нарушения в УФАС подразделяют на четыре группы: утверждение документации с нарушениями, отказ в допуске или необоснованный допуск, нарушения порядка заключения контракта и размещение данных в Единой информационной системе (ЕИС).

Кроме того, по итогам проверок 80 лиц включены в реестр недобросовестных поставщиков (односторонний отказ заказчиков от исполнения контрактов — 49, уклонение — 28, судебное расторжение — 3).

УФАС вынес 102 постановления о наложении штрафов на общую сумму 1,3 млн рублей.

Одним из серьезных нарушений, которые влияют на результаты закупок, в ведомстве считают сговор на торгах. За прошлый год семь участников сговоров были привлечены к административной ответственности и оштрафованы.