17-летнюю кировчанку осудили за покупку наркотиков

Суд вынес приговор 17-летней жительнице Кирова, которая купила наркотики через интернет. Об этом сообщает областная прокуратура.

О покупке наркотика девушка договорилась со своим знакомым 19 апреля. Она вступила в переписку в интернете, и неизвестный продавец назвал ей адрес тайника-закладки.

Тайник находился на улице Комсомольской. В нем был спрятан синтетический наркотик весом 1,23 грамма. После его покупки девушку задержали полицейские.

При задержании кировчанка попыталась избавиться от улики, но безуспешно. По факту приобретения наркотиков было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Суд приговорил кировчанку к 1,5 года лишения свободы. С учетом возраста и помощи следствию срок был переквалифицирован в условный с испытательным периодом в 2 года.