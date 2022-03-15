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17 молодых ученых из Кирова получат по 500 тысяч рублей

Юлия Зорина Новости, Общество

17 молодых кировских ученых получат по 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в ВятГУ, где работают кировчане.

Ученые стали победителями конкурса «Умник» в Кировской области. Им будут выданы гранты в сумме 500 тысяч рублей на каждый проект. Финансирование утвердил Фонд содействия инновациям. 

Среди представленных работ – разработка технологии производства микробиологического удобрения для стимуляции прорастания семян и роста растений, разработка цветного стекла с использованием мелкодисперсной пыли, создание «умной» конфорки газовой плиты и другие проекты.

Ранее мы писали, что кировские ученые изобрели устройство для превращения опилок в топливо

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Юлия Зорина