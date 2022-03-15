17 молодых ученых из Кирова получат по 500 тысяч рублей

17 молодых кировских ученых получат по 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в ВятГУ, где работают кировчане.

Ученые стали победителями конкурса «Умник» в Кировской области. Им будут выданы гранты в сумме 500 тысяч рублей на каждый проект. Финансирование утвердил Фонд содействия инновациям.

Среди представленных работ – разработка технологии производства микробиологического удобрения для стимуляции прорастания семян и роста растений, разработка цветного стекла с использованием мелкодисперсной пыли, создание «умной» конфорки газовой плиты и другие проекты.

Ранее мы писали, что кировские ученые изобрели устройство для превращения опилок в топливо.