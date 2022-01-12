17 января в Кирове могут возникнуть проблемы с ТВ-трансляциями

17 января с 2 до 11 часов в Кирове и соседних районах возможны перерывы в трансляциях первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ), аналогового телеканала и FM-радиостанций.

Причина — плановые профилактические работы на радиотелевизионной станции. Регулярное регламентное обслуживание позволяет продлить

срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

Если после возобновления трансляции приём сигнала ЦЭТВ не восстановился автоматически, рекомендуется перезагрузить приёмное оборудование и произвести повторный поиск каналов.

Перезагрузка «сбрасывает» накопленные ошибки программного обеспечения телевизора или приставки и восстанавливает приём.