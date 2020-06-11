172 миллиона на спортплощадки, «Родину» и новый ФОК

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в Кировской области продолжается реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является частью нацпроекта «Демография». В 2020 году на реализацию данного проекта были выделены средства в размере 172 млн рублей, 158 из которых – деньги федерального бюджета.

Более трети этой суммы поступит в крупные спортивные учреждения региона. Так, 25 млн рублей получит спортивная школа «Дымка» на приобретение оборудования и инвентаря для хоккеистов. На эти деньги будут закуплены машины для подрезки льда у борта, станок для заточки коньков, самоходная ледозаливочная машина, универсальное информационное табло, хоккейная беговая дорожка, интерактивные тренажёры с интегрированной системой аналитики. Современное оборудование будет поставлено также в ледовый дворец «Олимп-Арена» в Кирово-Чепецке.

Также в планах – модернизация стадиона «Родина». На футбольном поле появится современное покрытие и вновь – впервые за долгие годы – будут положены легкоатлетические дорожки. Обновлённый стадион будет отвечать всем требованиям подготовки как хоккеистов и футболистов, так и легкоатлетов. Общая сумма федеральной субсидии на эти цели составит 40 млн рублей. Стоит отметить, что ремонтные работы на «Родине» начались ещё в конце 2018 года.

– В прошлом году была проведена гидроизоляция крыши, обновлён фасад и заменены окна. После гидроизоляции мы получили возможность начать ремонт подтрибунных помещений. Вот так, шаг за шагом, в течение ближайших двух лет мы превратим «Родину» в полноценный спортивно-зрелищный комплекс, – рассказала министр спорта и молодёжной политики области Анна Альминова.

Ещё одним мероприятием, которое реализуется в рамках проекта, стало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сосновке Вятскополянского района, начало которому было положено ещё в 2019 году. Первый этап строительства уже завершён, менее чем через месяц начнётся благоустройство территории вокруг ФОКа. К 1 ноября жители города получат полноценный оздоровительный комплекс с игровым и тренажёрным залами, административным корпусом, а также хоккейной коробкой и баскетбольной площадкой.

Важной частью проекта «Спорт – норма жизни» станет поддержка областных и муниципальных спортивных школ, а также школ олимпийского резерва. Как сообщила Анна Альминова, субсидия в размере 8 млн рублей на закупку оборудования и организацию тренировочных мероприятий за пределами региона была распределена между 21 спортшколой города и области. 3,8 млн рублей получит кирово-чепецкая «Олимпия».

Будет продолжена работа и по популяризации активного образа жизни. В 2020 году уличные спорткомплексы для выполнения нормативов ГТО появятся в девяти районах области: Верхнекамском, Кильмезском, Кумёнском, Малмыжском, Мурашинском, Нолинском, Омутнинском, Санчурском и Яранском. Как подчеркнула Анна Александровна, районы отбирались по количеству населения, выполнившего нормативы ГТО. В прошлом году подобные площадки были оборудованы в 16 районах.

Проект «Спорт – норма жизни» рассчитан до 2024 года. В планах к этому сроку довести обеспеченность населения области спортивными объектами до 60%, а количество человек, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%.