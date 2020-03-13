18-летняя кировчанка – в числе лучших ледолазов мира

Успехом юных российских спортсменов завершилось первенство мира по альпинизму (ледолазанию), которое прошло в Кирове. Оно собрало на легендарной кировской «сосульке» 75 атлетов из восьми стран: Великобритании, Лихтенштейна, США, Чехии, Швейцарии, Монголии, Франции и России.

– Первенство мира – самый значимый старт для молодых ледолазов. В прошлом году в Кирове состоялся чемпионат мира, у нас всё прошло на достойном уровне, в этом году нам предложили организовать первенство, – рассказал руководитель федерации альпинизма и скалолазания Кировской области Павел Шабалин.

Впервые в этом сезоне первенство мира прошло в новой дисциплине – «Комбинация». Спортсмены готовились попробовать себя в новом формате и показать достойный результат.

– Первенство мира прошло очень хорошо. Это был заключительный старт сезона. Серьёзными соперниками для меня стали Сина Гетц из Швейцарии, Валерия Богдан и Юлия Филатьева из России. В итоге я стала первой в дисциплине «скорость» и второй в дисциплине «комбинация», – рассказала 18-летняя студентка факультета физической культуры и спорта ВятГУ Ирина Дубовцева.

По словам кировчанки, она пришла в этот спорт четыре года назад после окончания музыкальной школы. Хотелось подвижного образа жизни, выбор пал на скалодром. Отличные спортивные данные девушки сразу же заметили. Сейчас она тренируется под руководством заслуженного мастера спорта Марии Толокониной и считает спорт неотъемлемой частью своей жизни.

– Каждый старт вызывает бурю эмоций, потому что чувствуешь огромную ответственность и мощную поддержку тренера, родителей, друзей. Это невероятно мотивирует! Для меня это пятый сезон, и с каждым годом результаты становятся выше, что не может не радовать! – поделилась эмоциями Ирина после успеха на прошедшем первенстве мира.

Высокий уровень поддержки и организации состязаний отметили и другие участники.

– Мне было очень приятно здесь находиться, – поделилась впечатлениями швейцарская спортсменка Сина Гетц. – Болельщики и участники поддерживали даже своих соперников, благодаря чему на соревнованиях была замечательная атмосфера, мне было комфортно. В Кирове я была два года назад и могу сказать, что уровень соревнований остался высоким. Благодарю организаторов за эти прекрасные соревнования и время в кругу друзей.

Известно, что чемпионаты и первенства России по ледолазанию в Кирове ежегодно проводятся с 1998 года, а с 2000 года в областной столице неоднократно проводились и международные соревнования. Кроме того, кировская «сосулька» выступает в качестве тренировочной базы для многих спортсменов. Так Киров стал знаковым местом для встречи сильнейших ледолазов планеты.

– Для нас организация такого события – это большая гордость и честь, – отозвалась о состоявшемся первенстве мира министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова. – В прошлом году мы принимали чемпионат мира по ледолазанию. Всё прошло на очень высоком организационном уровне. Считаю, что это наша большая заслуга.

Несмотря на теплую зиму, кировская «сосулька» не подвела: её подготовили с соблюдением всех необходимых норм. Для этого используется специальная холодильная установка, которая позволяет проводить соревнования с ноября по апрель. И невзирая на ливень спортсмены показали на вертикальных забегах по ледовой арене всё, на что способны. В командном зачёте третье место заняла сборная Швейцарии, второе место завоевали спортсмены сборной США. Лидерами стали российские ледолазы, в том числе кировчане. Впереди их ждёт подготовка к следующему сезону.