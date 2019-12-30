18-летняя кировчанка Мария Маженина успешно приняла участие в Сурдлимпийских играх

В составе сборной России успешно выступила лыжница регионального центра зимних видов спорта «Перекоп» Мария Маженина. Международный забег стал для кировской спортсменки первым.

Всего на Сурдлимпийские игры отправились 14 российских лыжников: восемь мужчин и шесть женщин. Мария Маженина вышла на старт в спринте классическим стилем.

– Подготовка прошла хорошо. Тренировки и соревнования проходили на высоте 1750-1850 метров в долине Вальтеллина-Валькьявенна, – поделилась кировчанка. – Участницы соревнований приехали из восьми стран, самые сильные оказались из России и Украины. Я боролась и в итоге заняла седьмое место. Благодарна тренеру Евгению Александровичу Платунову за мою подготовку и моим родителям. Без их поддержки я бы не попала в сборную России.

По словам Марии, она с детства любит кататься на лыжах. Серьёзно занялась ими в 14 лет, а спустя год уже стала кандидатом в мастера спорта. Семья горячо поддерживала её занятия спортом. В 16 лет Мария выиграла всю программу первенства России по спорту глухих и попала в резервную сборную России. В 17 лет она заняла четвёртое место на чемпионате России по спорту глухих и вошла в основную сборную России на Сурдлимпийские игры.

– Эти Игры для меня стали первыми. Я получила много впечатлений, опыта, познакомилась с интересными людьми. На следующих Играх буду готова бороться за медали! – улыбается Мария Маженина.

В Играх участвовали лыжники из десяти стран. Сборная России выиграла медальный зачёт. Россияне завоевали 50 наград: 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых. Всего на Сурдлимпийских играх в Италии в шести видах спорта выступили более 500 спортсменов из 34 стран. Национальную сборную представили 135 человек.