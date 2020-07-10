18 тонн антисептиков и бытовой химии будет передано Рахимом Азимовым в детские дома и геронтологические отделения Кировской области

Антисептики и средства бытовой химии для обеспечения усиленных мер санитарной безопасности уже переданы в Новомедянский психоневрологический интернат, Оричевский комплексный центр социального обслуживания населения, Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Каринский психоневрологический интернат, Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Слободском районе, школу-интернат № 1 г. Кирова для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В общей сложности на сегодняшний день социальным учреждениям передано 5 тонн средств.

Рахим Азимов рассказал, почему принял решение оказать помощь социальным учреждениям:

— Ко мне обратились волонтеры, которые оказывают поддержку районным школам-интернатам с просьбой оказать помощь в дополнительном приобретении антисептиков, мыла, бытовой химии. Из-за пандемии коронавируса люди старшего поколения, дети, подростки с особенностями развития, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей находятся в зоне особого риска, тем более, если речь идет о круглосуточном проживании в социальных учреждениях.

Понимаю, что в условиях введения усиленных мер санитарной безопасности дополнительная потребность в антисептиках, средствах для уборки и обработки возникла почти у всех детских домов, интернатов и геронтологических отделений. Поэтому, рассмотрев поступившие обращения, мы оценили потребность социальных учреждений в дополнительных средствах дезинфекции и приняли решение оказать поддержку.

Надежда Ичетовкина, директор Оричевского комплексного центра социального обслуживания населения сказала, что помощь от депутата была неожиданной:

— В геронтологических отделениях Оричевского района на постоянной основе проживают 90 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе вдовы, труженики тыла, — рассказала она. Для недопущения заражения наших подопечных в геронтологических отделениях введен карантин. Усилены меры санитарной безопасности. Дважды в день производится влажная уборка помещений, пять раз в день обработка поверхностей антисептиками, моем посуду и стираем белье с особой тщательностью. Мы крайне рады такой помощи. Добавлю, что Рахим Азимов всегда внимательно относится к нашим просьбам. В прошлом году при его поддержке была приобретена мягкая мебель в комнаты отдыха для наших ветеранов. Огромное ему спасибо за поддержку!

В ближайшее время антисептические средства, бытовая химия поступят в детские дома, школы-интернаты и геронтологические отделения депутатского округа Рахима Азимова. На все средства имеются соответствующие сертификаты качества.