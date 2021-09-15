18 сентября в Кирове состоится осенняя ярмарка

В субботу, 18 сентября, в Кирове пройдет осенняя ярмарка. Она будет работать с 9 до 16 часов на Театральной площади.

На ярмарке жители Кирова и туристы смогут купить продукцию, произведенную в Кировской области: мясо, рыбу, сладости и выпечку. Также посетители ярмарки смогут попробовать свежую картошку из Фаленок, газировку «а-ля СССР» из Кикнура и бруснику и клюкву из вятских лесов. Для гостей на площади будет работать фотозона.

Организаторами мероприятия выступают Кировский облпотребсоюз и ООО «Вятский базар». Задача ярмарки – популяризировать товары местного производства и обеспечить жителей качественными и экологически чистыми продуктами. Их привезут из районов представители районных потребительских обществ.

— Продукция, производимая районными потребительскими обществами, пользуется большим спросом населения региона, — отметила замглавы минпромторга Кировской области Лариса Агалакова.

Ранее мы писали, что до 20 сентября у Вятской филармонии будет работать ежедневная ярмарка.