19 тонн зараженных фруктов обнаружили в Кировской области

За февраль в Кировской области было выявлено 19,07 тонны фруктов с карантинными вредными организмами.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, померанцевая щитовка обнаружена в апельсинах из Египта, киви из Пакистана, лимонах из Турции и мандаринах из Марокко.

Кроме того, в иранских киви выявили тутовую щитовку.

Лабораторные исследования ввозимой в регион продукции проводят специалисты кировского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Ранее мы писали, что в Кирове уничтожили полторы тонны нелегальных яблок.