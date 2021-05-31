2 человека погибли на дорогах Слободского района за выходные

Владельцы автотранспорта в обоих случаях стали виновны в произошедшем, но сами остались живы.

Первое ДТП произошло в субботу около 19 часов в деревне Чирки. По предварительным данным автоинспекции, 30-летняя хозяйка «Нивы» села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Женщина не справилась с управлением и её внедорожник съехал на обочину и перевернулся. В итоге этих манёвров её 64-летний пассажир скончался.

За десять минут до понедельника на 666-м километре трассы Кострома – Пермь, владелец Volkswagen Polo не заметил на дороге пешехода и сбил его. Неустановленный мужчина погиб.

Ранее мы сообщали, что в аварии в Нагорском районе погибли 2 человека.

Фото: ГИБДД Кировской области