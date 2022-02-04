2 февраля 2022 года в кировском Дворце бракосочетания зарегистрировали 21 брак

В символичную дату 02.02.2022 во Дворце бракосочетания в Кирове зарегистрировали 21 брак. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

В этом году красивая дата выпала на среду – не самый популярный день для заключения браков. Несмотря на это, в самом крупном кировском ЗАГСе был аншлаг. Расписаться решили более 20 влюбленных пар.

Кировчанин Николай Плетенев рассказал, что выбрать красивую дату свадьбы попросила невеста. «Потому что красивое число, одни двойки», — говорит мужчина.

Астрологи считают, что такие мистические даты свадеб, как 2 февраля 2022 года, дают дополнительные гарантии успешности брака. Подтверждает ли это жизнь, неизвестно. Однако факт остается фактом: бракосочетаний в такие дни намного больше. Не мешает и коронавирус.

Как отмечает начальник Кировского городского отдела ЗАГС Ольга Аухадеева, в 2021 году кировчане стали чаще заключать браки, чем в 2020-м.