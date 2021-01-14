2 водителя и пассажир погибли на зимней трассе в Кировской области

Авария произошла во второй половине дня 14 января. На трассе Киров – Советск – Яранск столкнулись 3 легковушки – «Хендэ», «Нива» и «Лада».

Авария оказалась смертельной для трех человек. Погибли водители «Лады « и «Хендэ», а также с пассажир первого авто. Еще один пассажир «Лады» травмирован.

В настоящее время на месте аварии находятся полицейские. По факту происшествия проводится проверка, выясняются причины аварии.

Ранее в Кировской области целая компания чуть не погибла из-за водителя, вылетевшего на встречную полосу.