20-летний кировчанин устроил дебош в кафе на Щорса

В Кирове 20-летний посетитель устроил дебош в питейном заведении на улице Щорса.

Инцидент произошел 23 октября около 3 часов ночи. В кафе заявился молодой человек, который вел себя крайне агрессивно. Сотрудники попытались утихомирить дебошира своими силами, однако парень избил их.

Тогда администратор нажал «тревожную кнопку». На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали молодого человека и передали его в полицию для дальнейших разбирательств.

Аналогичный инцидент произошел в магазине Сосновой в Кирово-Чепецке 24 октября. 29-летний посетитель заведения избил 36-летнего мужчину. Агрессора остановили сотрудники Росгвардии.

При проверке документов выяснилось, что мужчину разыскивает полиция по подозрению в совершении преступления по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Задержанного передали полицейским, а пострадавшего увезли в больницу на скорой.

Всего за прошедшие выходные росгвардейцы выезжали по сигналу тревоги более 20 раз.