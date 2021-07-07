20-летний житель Кировской области молчал, что его друг — убийца

Сейчас за укрывательство ему грозит срок.

Житель Омутнинского района обвиняется по статье «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления – убийства». Ещё осенью прошлого года его 18-летний друг убил человека. Он более 70 раз ударил ножом жителя поселка Восточный. Обвиняемый помог ему отнести тело в лес. И все это время молчал. До тех пор, пока следствие не установили виновного.

Сейчас уголовное дело отправлено в суд. Молодой человек раскаялся в укрывательстве. И ждет справедливого наказания.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области 15-летнего подростка осудили за изнасилование старой женщины.