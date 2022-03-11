20 марта в Кировской области стартует Год культурного наследия

20 марта в Кировской области официально стартует Год культурного наследия. Торжественное открытие пройдет на сцене Областного дома народного творчества. В празднике планирует принять участие губернатор Игорь Васильев.

Первым мероприятием Года культурного наследия станет фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов «Вятская особинка». Он пройдет в формате театрализованного концерта с элементами фолк-шоу.

Подготовка к выступлению идет полным ходом. Как рассказал зампред правительства Андрей Маури, кировчане увидят лучшие фольклорные коллективы национального творчества Кировской области – русские, удмуртские, марийские, татарские, коми-пермяцкие.

Помимо номеров, для зрителей будут обустроены интерактивные фото-зоны, отражающие самобытность Кировской области. Также мастера-ремесленники покажут, как делаются символы Вятки – дымковская игрушка и другие изделия.