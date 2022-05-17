С 20 мая в Кирове начнут косить траву на газонах. Об этом сообщили в горадминистрации.

Заниматься покосами будет АО «Гордормостстрой». Убирать траву будут как вручную, так и с помощью техники.

В настоящее время подрядчик составляет график кошения газонов. Первый этап работ будет завершен ко Дню города.

Также в Кирове продолжается уборка улично-дорожной сети. Работы ведутся круглосуточно и в сухую, и в дождливую погоду. На дорогах и на тротуарах работает до 40 единиц техники. За сутки из Кирова вывозят более 120 тонн смета и около 150 кубометров мусора.

В уборке используются пылесосы, подметально-уборочные машины и поливомоечное оборудование. В горадминистрации отмечают, что в дождь мусор и грязь смываются к краям дорог, и убрать их оттуда становится намного легче.