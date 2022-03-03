20 миллиардов: потребительский рынок Кировской области сохраняет высокие темпы роста

Данные Кировстата свидетельствуют, что в январе текущего года оборот розничной торговли составил 19,98 млрд рублей, в сопоставимых ценах это на 4,4% больше, по сравнению с первым месяцем 2021 года.

Фактически, это говорит о сохранении высоких темпов роста потребительского рынка, который был зафиксирован в прошлом году и составил 4,7% для розничной торговли и 12,2% для общественного питания.

Напомним, высокие темпы роста общественного питания в прошлом году частично объяснялись эффектом низкой базы, так как при сравнении с 2020 годом приходилось учитывать длительный локдаун. По данным за январь 2022 года оборот предприятий общепита почти достиг 1 миллиарда и составил 973,3 миллиона рублей с приростом в 7%. Этот рост продаж кировских кафе, ресторанов и столовых уже нельзя списать на пост-ковидное восстановление. Оно объясняется в первую очередь ростом платежеспособного спроса населения региона.

Динамика роста индексов потребительского рынка Кировской области, % к соответствующем периоду предыдущего года

По данным Кировстата