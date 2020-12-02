200 экологичных автобусов выйдут на маршруты в Кирове

Подробности рассказал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

В Кировской области в последние годы ведётся большая работа по развитию транспортной системы. При этом, кроме ремонта дорог, уделяется внимание организации транспортного обслуживания жителей. В частности продолжается работа по обновлению автопарка машин, обслуживающие городские маршруты общественного транспорта.

Всего в планах обновление более тысячи автобусов. В 2021 году в регион поступит около 200 единиц. Это автобусы нового поколения. Они ездят на газомоторном топливе, это значит, что они более экологичные. Тот транспорт, который освободится, отправится обслуживать районы.

Одним из важных решений стало создание в регионе Транспортного комитета. Это учреждение возьмёт на себя функции контролёра и организатора транспортного обслуживания в регионе. Новый механизм будет работать так — плата за проезд оказывается в областном бюджете, а уже из бюджета перевозчик получает оплату за выполненные работы. Главная цель — обеспечить качественную деятельность автобусов и троллейбусов вне зависимости от выручки.

— После перехода на новую схему, перевозчики перестанут «бороться» за пассажиров, а будут выполнять рейсы строго по расписанию. Это будет им выгодно, — подчеркнул Александр Чурин.

Фото: kirovpravda.ru