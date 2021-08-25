2023 год может стать годом педагога

Идею уже поддержал президент Владимир Путин.

Глава государства заявил о том, что 2023 год в нашей стране может быть объявлен годом педагога. Об этом сообщает правительство Кировской области. Сегодня президент провёл онлайн-встречу со школьниками и учителями.

На мероприятии оказалась и Екатерина Гришина, девушка которая набрала 400 баллов в этом году на ЕГЭ. Она и стала инициатором идеи посвятить 2023 год педагогическому сообществу.

Владимир Путин поддержал инициативу. Он также заметил, что 2023 год является юбилейным для российской педагогики.

— Будем отмечать 200-летие Константина Ушинского. Этот человек — основоположник научной педагогики в России. Идею поддерживаю. Переговорю с коллегами, — подчеркнул Владимир Владимирович.

Фото из открытых источников