21 августа открывается сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь

21 августа в Кировской области открывается сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь.

В министерстве охраны окружающей среды напоминают о вступлении в действие новых правил любительской и спортивной охоты. Теперь запрещено применение дроби и картечи крупнее 5 мм и пуль, а при охоте на птиц — нарезного оружия. Исключением является оружие под патрон кольцевого воспламенения (бокового огня) калибра 5,6 мм при охоте на глухаря, рябчика и тетерева в летне-осенне-зимний период.

Разрешения можно получить у соответствующих охотпользователей. В общедоступные охотничьи угодья их выдаёт управление

охраны и использования животного мира министерства по адресу г.Киров, ул. Володарского, 82, каб. № 4, 12 и 19, а также районные

охотинспекторы.

Кроме того, за разрешением можно обратиться в районные пункты МФЦ и через региональный портал государственных и муниципальных услуг.