21 августа в ТЦ «Макси» откроется «Мисти парк»

Открытие семейного парка для активного отдыха в ТРЦ «Макси» запланировано на 21 августа. Об этом сообщается в группе «МистиПарк/Детский праздник/Киров».

— Раскрыт главный секрет этого лета! МИСТИ ПАРК ОТКРЫВАЕТСЯ 21 августа. Ждем всех в гости, — говорится в паблике.

«Мисти парк» расположится на 2-м этаже в новом ТРЦ «Макси» на улице Луганской. Его создатели обещают, что на территории в 3 тысячи квадратных метров будут работать более 40 аттракционов. Среди них скалодром, несколько батутов, всевозможные горки, мир качелей и другие развлечения.

Стоимость безлимитного билета по понедельникам составит 490 рублей, со вторника по пятницу — 590 рублей, в праздники и выходные — 990 рублей. Для взрослых и детей до 1 года вход будет бесплатным — по аналогии с «Заманией» в ТЦ «Глобус».

Также на территории парка будет ресторан с меню для взрослых и детей.