21 октября в Кирове выпадет 10 миллиметров снега

В четверг 21 октября в Кирове ожидается сильный снегопад. В областном центре выпадет до 10 миллиметров снега. Такой прогноз сделали синоптики Гисметео.

Легкий снегопад начнется с 9 утра. Температура воздуха при этом будет держаться около 0 градусов. Днем потеплеет, и осадки усилятся. Снег станет мокрым.

К вечеру температура уйдет в плюс, и пойдет дождь. Также ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду.

22 октября также окажется дождливым, но теплым. Температура воздуха днем поднимется до +9 градусов.

Напомним, что первый снег в 2021 году в Кирове выпал 19 октября.