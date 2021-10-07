21 октября в ТРЦ «Макси» в Кирове откроется магазин H&M

21 октября в торгово-развлекательном центре «Макси» в Кирове откроется магазин H&M. Точную дату открытия магазина шведской сети одежды назвали в отделе внешних коммуникаций «Макси».

Отдел H&M площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров откроется на 1-м этаже ТРЦ. Он станет первым магазином крупного мирового ритейлера в Кирове. Всего в России насчитывается более 160 точек H&M.

В честь открытия нового магазина в Кирове H&M разыграет подарочные карты и скидки. Розыгрыш пройдет на сайте магазина для участников программы лояльности. Победители получат подарочные карты-сертификаты и 20-процентную скидку на покупки, совершенные в первую неделю работы магазина.

Отметим, что по опросам в группе ТРЦ «Макси» H&M стал одним из самых ожидаемых магазинов в Кирове. На сайте ТРЦ установлен таймер, который отсчитывает время до открытия.

Ранее мы писали, что в Кирове откроется новый магазин еще одной крупной сети – SPAR. Он появится в ЦУМе и станет вторым магазином этой сети в Кирове.