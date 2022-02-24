22 февраля повезло зарегистрироваться 18 парам кировских молодоженов

В Министерстве юстиции Кировской области сообщили свежие данные.

Накануне даты 22.02.22 в СМИ и интернете появилась информация, будто бы время регистрации в красивую дату в регионах России начали распродавать за бешеные деньги некие жулики. Правда, органы ЗАГС разъяснили, что такое невозможно, а подобные объявления — мошенничество.

Тем не менее кому-то повезло с красивой датой. Только во Дворце бракосочетания города Кирова в этот день вступили в брак 18 любящих пар, сообщили сегодня в группе ведомства в соцсети.