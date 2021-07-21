22 млн рублей составил ущерб от незаконной добычи песка в Оричевском районе

Областное министерство охраны окружающей среды и прокуратура Оричевского района проверили соблюдение требований природоохранного законодательства в сфере недропользования на Стрижевском месторождении силикатных песков.

В результате было выявлено нарушение законодательства о недрах. Речь идёт о добыче полезных ископаемых вне границ участка, определенного лицензионными условиями.

Установлено, что недропользователь незаконно добыл 110,9 тыс. кубометров песка. Ущерб, причинённый недрам, составил 21,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии». Нарушителю грозит наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей, обязательных работ до 480 часов или арест до 6 месяцев.