22 января в Киров приедет Хогвартс-Экспресс

Это один из самых необычных квестов России.

В субботу, 22 января, на железнодорожный вокзал в Киров приедет поезд Хогвартс-Экспресс. Предприимчивые бизнесмены взяли в основу своей идеи знаменитый поезд из книг про Гарри Поттера и сделали аттракцион. Это настоящий поезд, стилизованный под фантастический. Его состав прицеплен к настоящему паровозу и колесит по всей России. По легенде он предназначен для доставки студентов Хогвартса к месту учёбы.

Сегодня прокатиться в загадочном составе смогут все желающие кировчане. Для гостей, входящих в вагоны Хогвартс-Экспресс, приготовлен квест. На протяжении двух с половиной часов поездки они встретятся с героями произведений Дж. К. Роулинг. Аниматоры продемонстрируют магию, фокусы и перевоплощения.

В Кирове начало представления запланировано на 13 часов. В 13:20 поезд отправится из Кирова на станцию Бум.Комбинат, а после вновь вернётся в областной центр. Заявленная организаторами стоимость билетов – 2 500 рублей для взрослых и детей. Подробнее с квестом можно познакомиться здесь.

Фото: Pinterest