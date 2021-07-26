23,5 км региональных дорог дополнительно отремонтируют в Кировской области

В текущем году регион дополнительно получил из федерального бюджета свыше 1 млрд рублей на приведение автодорог в нормативное состояние.

350 млн рублей из них направят на ремонт 23,5 км региональных дорог. Работы пройдут на участках Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни в Богородском районе, Киров — Советск — Яранск в Пижанском и Яранском районах, Яранск — Кикнур — граница Нижегородской области в Яранском районе.

Сейчас идёт отбор подрядных организаций.

350 млн рублей – это второй транш, предоставленный в этом году региону. Весной область дополнительно получила 680 млн в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Средства распределили между всеми участниками проекта: дополнительные деньги на ремонт получили Киров, Кирово-Чепецк и Слободской, а также Дорожный комитет области на региональную сеть.

По словам председателя правительства Александра Чурина, по итогам дорожного сезона текущего года доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличится до 37,2%, а доля таких дорог в Кировского городской агломерации — до 72%.